İtalya, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrıldı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Financial Times gazetesinin haberine göre İtalya Başbakanı Mario Draghi İtalya’nın Çin ile bağlarını sembolik olarak kopardı. İki ülke arasındaki gerilim, aralık ayında Draghi’nin başbakan olarak atanmasından iki ay önce başlamıştı.

Çinli şirket Shenzen Investment Holdings, Milan merkezli çip üreticisi LPE’nin yüzde 70 hissesini almak için anlaşmıştı. Draghi’nin başbakan olmasının ardından karar yeni Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti’nin önüne geldi, Giorgetti yabancı satın almaları engelleme önerisi sundu. Draghi de 31 Mart’ta kararı imzalayarak LPE’nin satışının önüne geçti. Shenzen Holdings açıklama yaparak LPE ile belirli alanlarda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. 2020’de 400 Çinli şirket stratejik alanlarda 760 İtalyan şirketine yatırım yaptı. Bu hafta da Roma’nın Çinli Huawei ile 5G altyapı kontratını koşullu olarak onayladığı belirtildi.

