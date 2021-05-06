İtalya Kupası'na sadece 1. ve 2. Lig takımları katılabilecek
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetim Kurulu, İtalya Kupası'nın formatında değişikliğe gitti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetim Kurulu, İtalya Kupası'nın formatında değişikliğe gitti. Buna göre gelecek sezondan itibaren kupa, sadece Birinci Lig (Serie A) ve İkinci Lig (Serie B) takımlarının katılımıyla yapılacak.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Serie A Ligi Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda kupanın formatında değişiklik yapma kararı aldı. Bu karara göre gelecek sezondan itibaren İtalya Kupası'na sadece Serie A'da mücadele eden 20 takım ile Serie B'deki 20 takım katılabilecek.
Söz konusu kararın, turnuvanın değerini artırma ve yayıncı kuruluşlar için daha ilgi çekici hale getirme amacıyla alındığı ifade edildi.
La Gazzetta dello Sport'taki haberde, bu kararla kupa dışına itilen Üçüncü Futbol Ligi (Serie C) takımları adına Serie C Yönetim Kurulu Başkanı Francesco Ghirelli'nin sert tepkisine yer verildi.
Ghirelli, Serie C takımlarının haklarını ve futbol kültürünü korumak için her türlü girişimde bulunacaklarını belirterek, "Bu sadece hakları ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda elitist bir futbol anlayışının ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer yandan, Serie A Yönetimi, ligde 2021-2022 sezonunun 22 Ağustos'ta başlamasını ve 22 Mayıs 2022'de sona ermesini kararlaştırdı.
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