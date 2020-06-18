İtalya Kupası'nı kazandılar sosyal mesafeyi unuttular

18 Haziran 2020 Perşembe, 08:51

İtalya Kupası finalinde Gattuso yönetimindeki Napoli ile Sarri idaresindeki Juventus karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 sona ererken kurallar gereği doğrudan penaltı atışlarına geçildi. Gattuso yönetimindeki Napoli'de Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik penaltıları gole çevirerek takımlarına kupayı getirdi. Juventus'ta ise Dybala ve Danilo penaltı atışlarından yararlanamazken Bonucci ve Ramsey hata yapmadı.

Karşılaşmanın ardından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sıra dışı bir kupa seremonisi düzenlendi.

Juventuslu oyuncular kendi başlarına gümüş madalyalarını bir panodan aldı.

Napolili futbolcular da kendi başlarına altın madalyalarını alırken, kupayı takım kaptanı Lorenzo Insigne ve Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis podyumda beraber kaldırdı.

Diğer yandan, karşılaşmanın başında İtalya Milli Marşı, ABD'den 8 yıl önce İtalya'ya taşınarak burada yaşamaya başlayan siyah şarkıcı Sergio Sylvestre tarafından okundu. Sylvestre'nin, marşı okurken bir bölümünde duraksaması dikkati çekerken, sosyal medyada marşı unuttuğu eleştirilerine yol açtı.



