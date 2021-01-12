İtalya’da bir kadını, maskesini zorla indirip öpen erkeğe 1 yıl 4 ay hapis cezası
İtalya'da bir kadını, maskesini indirip öpen erkek, cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İtalya'da bir kadını, maskesini zorla indirip öpen erkek, cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başkent Roma'daki Termini tren istasyonunda geçen yıl ağustos ayında yaşanan olayda, seyyar satıcılık yapan 30 yaşındaki I.B., trenden indikten sonra yakınlarını bekleyen bir kadına yaklaştı.
Önce kadına kartpostal satmaya çalışan I.B., kadının bunu reddetmesinin ardından onu maskesini indirerek dudaklarından öptü ve hızla uzaklaştı.
KAMERA KAYDIYLA MAHKUM EDİLDİ
İsmi açıklanmayan kadın bağırarak yardım istedi ve istasyondaki güvenlik güçlerine cinsel saldırıya uğradığını, koronavirüs kapmaktan da korktuğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
Roma merkezli ulusal gazete Il Messaggero'nun haberine göre kaçmaya çalışırken yakalanan I.B gözaltına alındı.
Suçlamaları reddeden I.B. kadına yalnızca kartpostal satmaya çalıştığını iddia etti. Ancak tutuklanması sonrası yargılandı ve kapalı devre video kayıtlarının da incelenmesiyle cinsel saldırıdan mahkum edildi.
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