İtalya'da bir köpek yeşil yavru doğurdu
İtalya'nın Sardinya adasında bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu. Yavruya Fıstık adı takıldı.
İtalya'nın Sardinya adasında bir çiftlikte doğum yapan köpeğin 5 yavrusundan biri açık yeşil doğdu.
Yavruya Fıstık adı takıldı.
Cristian Mallocci adlı çiftçinin köpeği Spelacchia'nın doğurduğu yavruların geri kalanı bembeyaz.
Çok nadir de olsa köpek yavruları bazen açık yeşil doğabiliyor.
Yavrunun rahimdeyken biliverdin (yeşil bir safra pigmenti) adlı pigmentle temas etmiş olmasının bu duruma neden olabileceği belirtiliyor.
Ancak yavru büyüdükçe doğum tüylerini, yani yeşil rengini de kaybedecek.
"Yeşil umut ve şansın rengidir" diyen çiftçi Mallocci yavrulardan sadece Fıstık'ı elinde tutacağını, diğer yavruları vereceğini söyledi.
Fıstık çiftlikte koyun çobanlığı yapacak.
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