İtalya’da EURO 2020 zaferi böyle kutlandı
Şampiyonluk kutlamaları, İtalya’da renkli görüntülere sahne oldu.
EURO2020 finalinde İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada İngiltere’yi penaltı atışları sonrasında 3-2 mağlup ederek kupayı kaldırdı. Şampiyonluk kutlamaları, İtalya’da renkli görüntülere sahne oldu.
EURO2020 finalinde İngiltere ile karşılaşan İtalya, 1-1 sona eren müsabakanın ardından penaltı atışlarıyla 3-2 kazanarak kupayı aldı. İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan Katanya kentinde şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Kent sokaklarına inen İtalya taraftarları, ellerinde bayraklarla konvoya katıldı ve havai fişek gösterisi düzenlendi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
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