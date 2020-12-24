İtalya’da korona mağdurlarından hükümete rekor tazminat talebi
Avrupa'da salgının ilk vurduğu ülke olan İtalya'da mağdurlar yetkililer hakkında yasal süreç başlattı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin yakınları İtalyan hükümetinden 100 milyon euro tazminat talep ediyor.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle yakınlarını kaybeden yaklaşık 500 kişi, yerel ve ulusal yetkililere salgınla mücadelede ihmalkarlık yaptıkları gerekçesi ile 100 milyon euroluk tazminat davası açtı.
Davacılar Başbakan Guiseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve salgının çok şiddetli etkilediği Lombardiya bölgesi Valisi Attilio Fontana’ya karşı Roma'da mahkemeye başvurdu.
Dava Facebook'ta kurulan bir gruptan doğan "Noi Denunceremo" (Mahkemeye gideceğiz) adlı komitenin üyeleri tarafından açıldı. Nisan ayında kurulan grup Haziran ayında Bergamo'da Lombardiya bölgesinde ölenlerin yakınlarını temsil ettiği bir dava açmıştı. Bu dava kapsamında Başbakan Conte'nin yaz aylarında tanık olarak ifadesi alınmıştı.
AVRUPA'DA EN FAZLA ÖLÜM İTALYA'DA
İtalya koronavirüsün Avrupa'da vurduğu ilk ülke olmuştu. Şubat ayında salgının başlamasından bu yana neredeyse 70 bin kişi ülkede yaşamını yitirdi, vaka sayısı DSÖ verilerine göre 2 milyona yaklaştı.
DW Türkçe servisinde yer alan habere göre İtalya, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısında Avrupa ülkeleri arasında ilk, dünya genelinde ise beşinci sırada bulunuyor. Ülkede en fazla kaybı 20 Şubat'ta ilk vakanın tespit edildiği Lombardiya bölgesi verdi.
DSÖ RAPORU
Geçen hafta Bergamo'daki savcıların İtalyan hükümetinin salgındaki tavrını ele alan raporun yazarlarından olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilisi Francesco Zambon'u sorgulamasından sonra İtalyan hükümetinin salgını ele alış şekli tekrar gündeme gelmişti.
Raporda İtalyan hastanelerinin salgındaki tavrı "hazırlıksız, kaotik ve yaratıcı” olarak tanımlanmış ve "resmi yönlendirme yapılana kadar vakit geçtiği” belirtilmişti. Rapor 13 Mayıs'ta DSÖ web sitesinde yayımlanmış ama siteden hızlıca kaldırılmıştı. DSÖ raporda "olgusal hatalar” olduğu için kaldırıldığını açıklamıştı, ancak bu hataların ne olduğuna dair detayları paylaşmadı.
"Noi Denunceremo" (Şikâyet edeceğiz) komitesi Lombardiya'da salgın başladığında yerel yetkililerin ve merkezi hükümetin hızlı bir şekilde eyleme geçmediğini, geçtikleri taktirde ulusal tecride gerek kalmayacağını ve ekonomik zarardan da kaçınılabileceğini savunuyor.
Grup ne Lombardiya bölgesinde ne de Roma'da muhtemel bir salgınla baş etmek konusunda bir hazırlık yapıldığını belirtiyor. Grup davada kişi başına 259 bin eurodan toplam 100 milyon euro tazminat talebinde bulunuyor.
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