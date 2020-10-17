Milano kent meclisi, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tek taraflı olarak tanıdı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 17:04

Ermenistan'ın 27 Eylül'de, Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren gerilimin yankıları tüm dünyada sürerken, daha önce Ermeni soykırımını tanımasıyla gündeme gelen Milano Kent Meclisi skandal bir karara imza attı.

Mecliste düzenlenen oturumda oy birliği ile sözde Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak tanıması ve Azerbaycan'ın da kınanması kararı çıktı.

Oturumdan bir kare

Milano Belediye Meclis Üyesi Matteo Forte, karara ilişkin olarak Twitterdan paylaştığı iletisinde şu ifadelere yer verdi:

"Milano kent meclisi, Ermenistan Konsolosunun onursal huzurunda, bir süre önce Türk-Azerbaycan saldırganlığını kınayan ve Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan girişimimi onayladı. 1997'de Ermeni Soykırımı'nı tanıyan Milano, yolu yeniden açıyor."

Con console onorario dell'Armenia, il Consiglio @ComuneMI ha approvato mia mozione di condanna aggressione turco-azera e x riconoscimento Repubblica dell'Artsakh. Dopo voto del 1997, con cui x primo Comune riconobbe genocidio armeno XX secolo, ancora una volta Milano apre strada pic.twitter.com/YvXaHOEw3l — Matteo Forte (@TeoForte) October 15, 2020

Karar metni