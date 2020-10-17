Milano kent meclisi, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tek taraflı olarak tanıdı

İtalya'daki Milano Kent Meclisi, oybirliği ile Ermenistan'ın kontrolündeki sözde Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tek taraflı olarak tanıdı.

Mustafa Birol Güger
17 Ekim 2020 Cumartesi, 17:04
Milano kent meclisi, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tek taraflı olarak tanıdı
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Ermenistan'ın 27 Eylül'de, Azerbaycan'a ait mevzi ve sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrası patlak veren gerilimin yankıları tüm dünyada sürerken, daha önce Ermeni soykırımını tanımasıyla gündeme gelen Milano Kent Meclisi skandal bir karara imza attı. 

Mecliste düzenlenen oturumda oy birliği ile sözde Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin tek taraflı olarak tanıması ve Azerbaycan'ın da kınanması kararı çıktı. 

Oturumdan bir kare

Milano Belediye Meclis Üyesi Matteo Forte, karara ilişkin olarak Twitterdan paylaştığı iletisinde şu ifadelere yer verdi:

"Milano kent meclisi, Ermenistan Konsolosunun onursal huzurunda, bir süre önce Türk-Azerbaycan saldırganlığını kınayan ve Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıyan girişimimi onayladı. 1997'de Ermeni Soykırımı'nı tanıyan Milano, yolu yeniden açıyor."

Karar metni


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