İtalya’dan çarpıcı veriler: Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin yüzde 99’u tam aşı olmadı
Aşılamanın yavaşlamasının ardından İtalya, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili istatistik bilgilerini paylaştı.
Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da Şubat ayından bu yana corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 99’unun tam olarak aşılanmadığı açıklandı.
Halk sağlığı kuruluşu tarafından yayınlanan Covid-19 ölümleriyle ilgili raporda yer alan çalışmada, 1 Şubat ile 21 Temmuz arasında tam olarak aşılanan 423 kişinin hayatını kaybettiği, bunun da hayatını kaybeden 35 bin 776 kişinin yüzde 1,2’sine denk geldiği belirtildi.
HASTALIK GEÇMİŞLERİ VAR
İki doz aşı olup hayatını kaybeden kişilerin 70’inin tıbbi kayıtlarını inceleyen Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS), ortalama olarak 5’inin sağlık sorunları olan kişiler olduğunu aktarırken, aşı olmamış kişilerin ise ortalama 3,7’sinin hasta olduğu aktarıldı.
VERİLER SONRASI AŞI RANDEVULARI ARTTI
Yapılan istatistikte tam aşı olup hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 88,6 olduğu belirtilirken, aşı olmadan hayatını kaybedenlerinin yaş ortalamasının 80 olduğu vurgulandı.
İtalya’da istatistik kurumunun yayımladığı araştırma sonrası ise aşı randevularında belirgin bir artış gösterdi. Ülkede halihazırda 12 yaş üzeri nüfusun yüzde 57’sinin iki doz aşı olduğu belirtildi.
Kaynak: NTV
Video Haberler
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- DEVA'nın kurucu ismi siyaseti bıraktı
- Basın toplantısında gergin anlar