İtalya’dan TikTok’a talimat: Yaşı doğrulanamayan kullanıcıları engelleyin
İtalya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun sosyal medya uygulaması TikTok'taki meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları nedeniyle İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok'a talimat verdi.
Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir kız çocuğun dün boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, çocuğun TikTok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede tepkilere neden oldu.
Söz konusu iddiaların ardından GPDP, TikTok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.
15 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ
Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, TikTok'un yaşı küçük olanların korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı.
GPDP'nin ayrıca İtalya'da sosyal ağa kayıtlı küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla müdahale etme kararı aldığı bildirildi.
Diğer yandan, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Vatan Partisi'nde deprem: 108 kişi istifa etti!
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'halk ekmek' açıklaması
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Bakanlık tepkilerin ardından geri adım attı!
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Yavuz Bahadıroğlu'nun 'FETÖ' paylaşımları
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
Video Haberler
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
- Kısıtlamada çevredekileri rahatsız eden olay
- Canlı yayında Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Uyarıda bulunan gaziye, baba oğuldan darp kamerada
- Otelde kadın cinayeti! Şüphelinin kaçış anı kamerada
- Avukatlar ile polis arasında tarafsızlık tartışması
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
En Çok Okunan Haberler
- Öldürülürsek sorumluluları Bahçeli ve Soylu
- Vatan Partisi'nde deprem: 108 kişi istifa etti!
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'halk ekmek' açıklaması
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- Erdoğan'dan 'erken seçim' çıkışı
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Bakanlık tepkilerin ardından geri adım attı!
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Yavuz Bahadıroğlu'nun 'FETÖ' paylaşımları
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı