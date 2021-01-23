İtalya’dan TikTok’a talimat: Yaşı doğrulanamayan kullanıcıları engelleyin

23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:55

Ülkenin güneyindeki Palermo kentinde, 10 yaşında bir kız çocuğun dün boğulmuş halde bulunması ve bu olayın, çocuğun TikTok'ta "kim uzun süre dayanacak" gibi bir meydan okuma yarışmasına katılması nedeniyle yaşandığı iddiaları ülkede tepkilere neden oldu.

Söz konusu iddiaların ardından GPDP, TikTok'a İtalya'da yaş doğrulamayla ilgili hükümlere uymayan ve yaşı belirlenemeyen tüm kullanıcı hesaplarının derhal engellenmesi talimatı verildiğini açıkladı.

15 ŞUBAT’A KADAR GEÇERLİ

Kurumdan yapılan açıklamada, talimatın şimdilik 15 Şubat'a kadar geçerli olduğu, o tarihe kadar ek değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, TikTok'un yaşı küçük olanların korunmasında yeterli dikkati göstermediği için geçen aralık ayında uyarıldığı da hatırlatıldı.

GPDP'nin ayrıca İtalya'da sosyal ağa kayıtlı küçüklerin korunmasını sağlamak için daha fazla müdahale etme kararı aldığı bildirildi.

Diğer yandan, Palermo Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.