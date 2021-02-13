İtalyan Ancelotti’nin evine hırsız girdi

13 Şubat 2021 Cumartesi, 10:57

Everton menajeri Carlo Ancelotti’nin Merseyside’daki evine silahlı bir çetenin girdiği ve evde bulunan kasayı çaldığı belirtildi.

Daily Mail’de yer alan haberde, İtalyan teknik adamın evine hırsız girdiği ifade edildi. Ancelotti’nin hırsızların eve girdiği esnada evde olmadığı, sadece kızının evde bulunduğu belirtilirken evde bulunan kasanın hırsızlar tarafından alındığı kaydedildi. Merseyside polisi yaptığı açıklamada kamera görüntülerinin incelendiği ve iki maskeli hırsızın dün 18:30’da eve girdiğini ifade etti. Hırsızlık ihbarının 19:35’de yapıldığı belirtilirken evde bulunan kasanın da çalındığının ihbar edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Ancelotti ve kızının durumlarının iyi olduğu ve evde inceleme yapılmaya başlandığı belirtildi. Daily Mail’de yer alan haberde Merseyside bölgesinde oynayan oyuncuların birçok defa soyguna uğradığı hatırlatıldı. 2019 yılında Everton kalecisi Jordan Pickford’ın evi İngiliz kaleci antrenmandayken soyulmuştu. İngiliz forvet Peter Crouch’un Liverpool forması giydiği dönemde evi iki kez soyulmuş, Steven Gerrard’ın evine giren hırsızlar ise çocuklarını kaçırmakta tehdit etmişti.