İtalyan Fiat Chrysler ve Fransız PSA birleşti yeni isim açıklandı
50 milyar dolarlık İtalyan FCA ve Fransız PSA birleşmesinin ardından şirketin yeni kurumsal adı Stellantis olarak açıklandı. İsim araç markalarında yer almayacak.
İtalyan otomobil üreticisi Fiat Chrysler ve Fransız PSA birleşmesinden doğacak olan dünyanın en büyük 4. üreticisi yeni şirketin adı açıklandı.
Yapılan açıklamaya göre birleşmeden sonra Stellantis ismi kullanılacak. Latince yıldızlarla aydınlanmak anlamında Stello kelimesinden türetilen Stellantis çatı şirketin kurumsal markası olarak öne çıkarılacak. Grubu oluşturan diğer alt markaların isimlerinde ise değişiklik yapılmayacak.
Yüzde 50-50 birleşme sonrasında Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Opel, Maserati, Fiat vb. markalar olduğu gibi kullanılmaya devam edilecek.
İki şirketin ortak açıklamasında, yeni isim arayışının ekim ayında mutabık kalınan 50 milyar dolarlık anlaşmanın ardından başladığı belirtilerek ilerleyen tarihlerde logo çalışmasıbnın da yapılacağı kaydedildi.
Düzenleyici kurumların onaylarının ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen birleşme sonrası şirketin 4 milyar dolardan fazla tasarruf etmesi planlanıyor. FCA, 2019 mali yılında 4.3 milyon PSA ise 3.5 milyon araç teslimatı yapmıştı. Şirketin başkanlığını John Elkann yapacak, Peugeot'un CEO'su Carlos Tavares ise CEO pozisyonunda olacak.
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