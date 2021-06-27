İtalyanlar, Avusturya maçını Roma'da dev ekrandan izledi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma’da binlerce taraftar dev ekran karşısında seyretti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turundaki İtalya-Avusturya maçını, başkent Roma’da binlerce taraftar dev ekran karşısında izledi.
Başkentin işlek meydanlarından Popolo'da oluşturulan taraftar alanında toplanan binlerce İtalyan, İtalya-Avusturya maçını dev ekrandan takip etti.
Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalara giden maç nedeniyle İtalyanlar büyük heyecan yaşadı.
Müsabakanın uzatma devrelerinde, 95. dakikada Chiesa'nın İtalya'yı 1-0 öne geçiren golü atması, taraftarlar arasında büyük coşku yarattı.
105. dakikada Pessina'nın "Gök mavililer" adına farkı 2'ye çıkaran golü meydandaki coşkuyu katladı.
Avusturya'nın 114. dakikada Kalajdzic ile farkı 1'e indiren golü, İtalyanları maçın son anlarını endişeyle izlemesine yol açtı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle İtalya, Avusturya'yı 2-1 yendi ve İtalyan taraftarlar galibiyeti büyük sevinçle kutladı.
Avusturya karşısında zorlansa da EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya'nın bu başarısı, başkent Roma caddelerinde de araç konvoyları halinde kutlandı.
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