'İtalya'ya götüreceğiz' dedikleri sığınmacıları Aydın'a bıraktılar
Göçmen kaçakçıları tarafından İtalya vaadiyle Aydın'ın Çine ilçesine bırakılan 84 sığınmacı yakalandı.
Aydın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütçük Mahallesi'nde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır ve Afganistan uyruklu 84 kişiyi yakaladı. Arazide yapılan aramada 8 can simidi ve bunları şişirmek için kullanılan 6 pompa ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyrukluların ifadelerinde, İtalya'ya gitme vaadiyle kişi başı 1000 Avro karşılığında göçmen kaçakçılarıyla anlaştıklarını ve kendilerinin buraya bırakıldığını söyledikleri öğrenildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. (AA)
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