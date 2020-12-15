ITC Başkanı Salihi'den, Irak kabinesine seçilen Türkmen Bakan'la ilgili ilk yorum
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Türkmen asıllı Hiyam Nimet Mahmut Köprülü'nün, yeni Irak kabinesinde Devlet Bakanlığına seçilmesini cumhuriyet.com.tr'ye yorumladı.
Irak Meclisi, yayınladığı yazılı açıklamayla, Mecliste gerçekleştirilen oylama sonucunda, Hiyam Nimet Mahmut Köprülü'nün Devlet Bakanlığına seçildiğini duyurdu. Türkmen asıllı siyasetçi, oylamanın ardından yemin ederek görevine başladı.
SALİHİ: SİYASİ ENGELLEMELERE RAĞMEN...
Köprülü'nün bakanlığını, "Geç kalınmış bir Türkmen milli hakkı" olarak tanımlayan Irak Parlamentosu İnsan Hakları komisyonu üyesi ve ITC Genel Başkanı Erşat Salihi, cumhuriyet.com.tr'ye demecinde, "Siyasi engellemelere rağmen, bir Türkmen bakanın Irak bakanlar kurulunda temsil edilmesini memnuniyetle karşıladık. Bununla da yetinmeyeceğiz, önümüzde uzun bir yol var. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Başbakan Yardımcılığı ve bakanlıklarda üst düzey mevkiler için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.
ITC Başkanı ve Irak milletvekili Erşat Salihi
ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNDU
1961'de Kerkük'e bağlı Türkmen ilçesi Altunköprü'de doğan Köprülü, daha önce Irak Planlama Bakanlığında üst düzey görevlerde bulundu. Kendisinden önce devlet bakanlığına aday gösterilen, Türkmen Milletvekili Hasan Özmen'in 5 Ağustos'ta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi üzerine devlet bakanlığına adaylığı açıklandı.
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