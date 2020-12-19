İthalatta altın yükseliş

19 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “Ekonomik Gelişmeler 2020 Yılı 3. Çeyrek Raporu”nda, ödemeler dengesi verilerine de yer verildi. Eylülde cari işlemler açığının 2.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret edilen raporda, şu açıklamalar yapıldı:

“Hizmetler dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.9 milyar dolarlık negatif değişim göstermiştir. Net hizmet gelirlerindeki bu azalmanın 2.2 milyar dolarlık kısmı seyahat gelirlerindeki düşüşten kaynaklanmaktadır. Eylülde seyahat gelirleri 1.6 milyar dolar ile geçen seneki 3.8 milyar dolarlık değerin altında kalmıştır.”

Eylülde enerji ithalatının 2.7 milyar dolar seviyelerinde olduğuna işaret edilen raporda, “Önceki yılın aynı ayına göre düşüş oranı yüzde 17.7’dir. Bununla birlikte, bu değer 2020 Mart ayı sonrası dönemin en yüksek enerji ithalatıdır” denildi.

Raporda, eylül ayında altın hariç cari işlemler dengesinin 915 milyon dolar fazla verdiği, enerji hariç cari işlemler açığının ise 43 milyon dolar seviyesinde gözlendiği belirtildi. Raporda, altın ve enerji hariç cari işlemler dengesinin ise 3.236 milyon dolar fazla verdiğine işaret edildi.