İTO enflasyon raporunu açıkladı: Fiyatlar Ocak'ta yıllık yüzde 17.75 arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,05, toptan fiyatlar yüzde 17,75 arttı.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2021 Pazartesi, 12:13
İTO enflasyon raporunu açıkladı: Fiyatlar Ocak'ta yıllık yüzde 17.75 arttı
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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.

İTO verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 9.92, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4.79, ev eşyası harcamalarında yüzde 2.36, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 0.68, diğer harcamalarda yüzde 0.26 ve kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.02 yükselirken, giyim harcamalarında yüzde 4.09 düştü.

Toptan fiyatlar da Ocak'ta aylık bazda; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.25, mensucat grubunda yüzde 1.42, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1.11, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.80, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.78, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.46, madenler grubunda yüzde 0.07 yükseldi. 


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