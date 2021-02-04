İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar: 2018 seçimlerinde AKP ve MHP'ye oy verenlerde büyük değişim

04 Şubat 2021 Perşembe, 17:30

MetroPOLL Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı - Ayın 5 Rakamı" anketinin sonuçları açıklandı. Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı araştırmada, yurttaşlara seçimlere, üniversite tartışmalarına ve dış politikaya ilişkin sorular yöneltildi.

İTTİFAKLARA GÖRE DAĞILIM

Ankete katılan yurttaşlardan, "Millet İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı yüzde 52,4, "Cumhur İttifakı'na yakınım" diyenlerin oranı ise yüzde 36,9 oldu. Ankette, "Millet İttifakı'na yakın değilim ama tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 5,6 iken, "Cumhur İttifakı'na yakın değilim ama tercih ederim" diyenlerin oranı yüzde 2,7 olarak açıklanırken, fikir belirtmeyenlerin oranı da 12,2 olarak kaydedildi.

2018 seçimlerindeki oy dağılımına göre bakıldığında ise, AKP seçmeninin yüzde 17,3'ü, MHP seçmeninin yüzde 32,9'u Millet İttifakı'nı tercih ediyor. 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre ittifakların oy dağılımı ise şöyle oldu:

REFAH DÜZEYİ

Yurttaşların büyük bir bölümü refah düzeyinin düştüğünü düşünüyor. Buna göre yapılan ankette, katılımcılara, "Son 1 yılda sizin veya ailenizin şartları/refah düzeyi nasıl değişti?" şeklindeki soru yöneltildi.

Soruya gelen yanıtlların oranları şöyle:

İyileşti: Yüzde 13

Kötüleşti: Yüzde 59,1

Değişmedi: Yüzde 26,3

Fikrim yok: Yüzde 0,8

REKTÖR ATAMALARI

Ankette rektör seçimlerine yönelik de sorular yöneltildi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemleri devam ederken, "rektörler nasıl seçilmeli" sorusuna, ankete katılan yurttaşların yüzde 73'lük kesim, "üniversitenin öğretim elemanları kendileri seçmelidir" diyor. "Rektörleri Cumhurbaşkanı atasın" diyenlerin oranı yüzde 17,9 olurken, fikir belirtmeyenlerin oranı da 9,1 oldu.

ÜNİVERSİTELERİN ÖZERKLİĞİ

Araştırmaya göre, üniversitelerin siyasetten bağımsız ve özerk olması gerektiğini düşünen yurttaşların oranı yüzde 75 olurken, özerk olmamalıdır diyenlerin oranı da yüzde 15,7, fikir belirtmeyenlerin oranı da yüzde 9,2 oldu.

DIŞ POLİTİKA

Dış politika konusunda ankete katılan yurttaşlara, "Size göre Türkiye AB ve ABD'ye mi yoksa Rusya ve Çin'e mi öncelik vermelidir" şeklindeki soruya da yanıt verdi.

Buna göre; "AB ve ABD" diyenlerin oranı yüzde 40,9, "Rusya ve Çin" diyenlerin oranı yüzde 27,6 oldu. "Diğerlerine" diyenlerin oranı yüzde 0,7, "Hiçbiri" diyenlerin oranı yüzde 5,9, "Hepsine" diyenlerin oranı da yüzde 3,9 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı da yüzde 20,9 olduğu açıklandı.