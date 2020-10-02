Ivanka Trump ve Jared Kushner’in koronavirüs test sonuçları açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından oğlu Barron Trump, kızı Ivanka Trump ve Jared Kushner’in test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yakın çevresindeki herkese test yapıldığı bildirildi. Trump’ın oğlu Barron Trump’ın, kızı Ivanka Trump’ın ve Ivanka’nın eşi Jared Kushner’in testlerinin negatif çıktığı duyuruldu. Kushner ve Ivanka, ABD Başkanı Trump’a en yakın isimler olarak biliniyor ve aynı zamanda Trump yönetiminde danışmanlık yapıyorlar.
En Çok Okunan Haberler
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
- İzmir'de deprem!
- 'Kıyamet Günü Uçakları' ABD'den havalandı
- Ermeni yurttaş namusumuzdur
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!
Video Haberler
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
- Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
- İzmir'de deprem!
- 'Kıyamet Günü Uçakları' ABD'den havalandı
- Ermeni yurttaş namusumuzdur
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Saray'ın harcamaları 4 kat arttı!