'İyi çocuk Aguero' kadın hakeme elense çekti, istenmeyen adam oldu

19 Ekim 2020 Pazartesi, 11:10

Manchester City’nin dün Arsenal ile oynadığı maçın 41.dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında City’nin forveti Sergio Aguero’nun maçın yan hakemi Sian Massey Ellis’e yapmış olduğu hareket tepki çekti.

Manchester City ile Arsenal’in karşı karşıya geldiği maçta maçın yan hakemi Sian Massey Ellis’in taç atışını Arsenal’e vermesinin ardından Aguero’nun elini Ellis’in omzuna koyarak pozisyona itiraz etmesi tepkiyle karşılandı. Aguero’nun bu hareketinin ardından Arjantinli oyuncunun elini iten Ellis, sonrasında karşılaşmaya devam etti. Kuraları gereği bu müdahelesi sonrasında sarı kart ile cezalandırılması gereken Aguero, kart görmedi. Maç sonunda basın mensuplarından bu olay hatırlatılarak görüşü sorulan Pep Guardiola; ‘’ Saçmalamayın, Aguero hayatımda tanıştığım en iyi insanlardan birisi. ‘’ yorumunu yaptı ve oyuncusunu savundu.

‘İYİ BİR ADAM OLMASI HAREKETİN MAZUR GÖRÜLMESİNİ ENGELLEMEZ.’’

İngiliz Daily Mirror gazetesinin yazarlarından Darren Lewis, bugünkü köşesinde; ‘’ Kurallar herhangi bir oyuncunun hakemlere müdahalesinde sarı kart ya da kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtiyor. Ancak bu kural uygulanmadı. Sosyal medyada birçok farklı yorum yapılıyor fakat hakeme müdahalesi kesinlikle yanlış. Onun ne kadar iyi bir adam olduğunu söylemek yeterli değil. ‘’ yorumunda bulundu.

YAŞANAN İLK OLAY DEĞİL

Uzun yıllardır Premier Lig’de görev yapan ve birçok uluslararası organizasyonda görev alan Ellis, daha önce de cinsiyetçi söylemlere maruz kalmıştı. 2011 yılında Premier Lig’de oynanan Liverpool-Wolherhampton maçının sonrasında ligin yayıncısı Sky Sports’da yorumculuk yapan Andy Gray ve program sunan Richard Keys, Ellis hakkında cinsiyetçi yorumlarda bulunmuştu. Sonrasında Sky Sports’dan yapılan açıklamada Gray ve Keys’in kovuldukları açıklanmıştı.