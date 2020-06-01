İyi ki doğdun Şenol Güneş!

01 Haziran 2020 Pazartesi, 13:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, 68. yaş günü için TFF’den kutlama mesajı geldi. Milli Takımlar resmi sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcının fotoğrafı paylaşılırken, üzerine de; "Doğum günün kutlu olsun Şenol Hoca" notu düşüldü.

Ayrıca Trabzonspor da bir kutlama mesajı yayımladı.