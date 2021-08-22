İyi ki doğdun Uğur Mumcu
Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993’te yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'nun bugün doğum günü... Mumcu, yaşasaydı bugün 79 yaşına girecekti.
24 Ocak 1993’te, bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, bugün yaşıyor olsaydı 79. yaş gününü kutlayacaktı. Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla kutladı.
Özge Mumcu Aybars paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "İyi ki doğmuştun... Sana Ayvalık'ta geçirdiğimiz son doğum gününde annemle aldığımız o kareli gömleği hatırladım, nasıl mutlu olmuştun. Toplumun gönlünde yaşadığını bilmek, bize senden kalan en büyük hediye. 22 Ağustos 1942..."
Sosyal medyada da Mumcu için kutlama mesajlarına yer verildi. Okurlar, Mumcu'nun yazılarını ve konuşmalarını paylaştı.
Türk basınının yüz akı, kırılmaz kalemi Uğur Mumcu iyiki geçmişsin bu dünyadan.— Nejla (@1864nejla) August 21, 2021
Bugün Uğur Mumcu'nun doğum günü.— ŞenolŞahin (@senolsahin_77) August 21, 2021
Yaşasaydı; halka gerçekleri anlattığı için
muhtemelen cezaevinde olacaktı.#UgurMumcu (22 Ağustos 1942-24 Ocak 1993) pic.twitter.com/z2Baf2l0B7
Bugün 22 ağustos Uğur Mumcu’nun doğum günüymüş iyi ki doğmuş mert cesur dürüst insan aslan burcu insanı— Nural ?????? (@suigenerisfemin) August 21, 2021
İyi ki doğdun "Yorgun Demokrat" ????@ozge_mumcu pic.twitter.com/yLGuDEItFe— Periyodik Neşriyat ? (@ugur_yumuk_) August 21, 2021
Her geçen gün değerini daha çok anladığımız, her geçen gün haklılığı daha çok ortaya çıkan, her geçen gün özlemimizin daha da arttığı Değerli Gazetecimiz Uğur Mumcu'yu doğum gününde saygı ile anıyorum. #UğurMumcu 22 Ağustos 1942@guldalmumcu @ozge_mumcu @ozgurmumcu pic.twitter.com/jUJIdPj4QM— Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) August 21, 2021
"Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi... Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi..."— Burcu ? (@Cimbom1991) August 21, 2021
Uğur Mumcu'yu doğum gününde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum..#UğurMumcu 22 Ağustos 1942 ?? pic.twitter.com/hQd00THo1K
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