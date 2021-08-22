İyi ki doğdun Uğur Mumcu

22 Ağustos 2021 Pazar, 08:19

24 Ocak 1993’te, bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, bugün yaşıyor olsaydı 79. yaş gününü kutlayacaktı. Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla kutladı.

Özge Mumcu Aybars paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "İyi ki doğmuştun... Sana Ayvalık'ta geçirdiğimiz son doğum gününde annemle aldığımız o kareli gömleği hatırladım, nasıl mutlu olmuştun. Toplumun gönlünde yaşadığını bilmek, bize senden kalan en büyük hediye. 22 Ağustos 1942..."

Sosyal medyada da Mumcu için kutlama mesajlarına yer verildi. Okurlar, Mumcu'nun yazılarını ve konuşmalarını paylaştı.

Türk basınının yüz akı, kırılmaz kalemi Uğur Mumcu iyiki geçmişsin bu dünyadan. — Nejla (@1864nejla) August 21, 2021

Bugün Uğur Mumcu'nun doğum günü.

Yaşasaydı; halka gerçekleri anlattığı için

muhtemelen cezaevinde olacaktı.#UgurMumcu (22 Ağustos 1942-24 Ocak 1993) pic.twitter.com/z2Baf2l0B7 — ŞenolŞahin (@senolsahin_77) August 21, 2021

Bugün 22 ağustos Uğur Mumcu’nun doğum günüymüş iyi ki doğmuş mert cesur dürüst insan aslan burcu insanı — Nural ?????? (@suigenerisfemin) August 21, 2021

Her geçen gün değerini daha çok anladığımız, her geçen gün haklılığı daha çok ortaya çıkan, her geçen gün özlemimizin daha da arttığı Değerli Gazetecimiz Uğur Mumcu'yu doğum gününde saygı ile anıyorum. #UğurMumcu 22 Ağustos 1942@guldalmumcu @ozge_mumcu @ozgurmumcu pic.twitter.com/jUJIdPj4QM — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) August 21, 2021