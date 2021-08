İyi ki doğdun Uğur Mumcu

24 Ocak 1993’te, bombalı suikast sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazarı Uğur Mumcu, bugün yaşıyor olsaydı 79. yaş gününü kutlayacaktı. Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars, babasının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla kutladı.

Özge Mumcu Aybars paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verdi: "İyi ki doğmuştun... Sana Ayvalık'ta geçirdiğimiz son doğum gününde annemle aldığımız o kareli gömleği hatırladım, nasıl mutlu olmuştun. Toplumun gönlünde yaşadığını bilmek, bize senden kalan en büyük hediye. 22 Ağustos 1942..."

Sosyal medyada da Mumcu için kutlama mesajlarına yer verildi. Okurlar, Mumcu'nun yazılarını ve konuşmalarını paylaştı.

Her geçen gün değerini daha çok anladığımız, her geçen gün haklılığı daha çok ortaya çıkan, her geçen gün özlemimizin daha da arttığı Değerli Gazetecimiz Uğur Mumcu'yu doğum gününde saygı ile anıyorum. #UğurMumcu 22 Ağustos 1942@guldalmumcu @ozge_mumcu @ozgurmumcu pic.twitter.com/jUJIdPj4QM