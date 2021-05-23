Uğur Mumcu neden öldürüldü? Sedat Peker'den flaş iddia

23 Mayıs 2021 Pazar, 09:43

Daha önce yayımladığı videolardaki mekandan farklı bir mekanda çekim yapan Peker, konuşmasına yine yoklama alarak başladı ve Süleyman Soylu'nun yoklamasını almayacağını söyledi.

Mekan değişikliğiyle ilgili olarak açıklama yapan Peker, "Türkiye'den kalabalık bir grup arkadaş geldi. O yüzden mekan değiştirdik. Daha sonra tekrar bir mekan değişikliği yapabiliriz" dedi.

"KATİL HEP İLK GELİR"

Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ile ilgili çok kritik iddialarda bulunan Peker şunları söyledi:

"Görüşüne katılırsınız katılmazsınız bence şehittir. Namuslu adamdı, şerefli adamdı. Her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde terör tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar’dır"