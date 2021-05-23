Uğur Mumcu neden öldürüldü? Sedat Peker'den flaş iddia
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, mafya-siyaset-güvenlik sarmalına ilişkin iddialarda bulunduğu videoların yedincisini yayımladı.
Daha önce yayımladığı videolardaki mekandan farklı bir mekanda çekim yapan Peker, konuşmasına yine yoklama alarak başladı ve Süleyman Soylu'nun yoklamasını almayacağını söyledi.
Mekan değişikliğiyle ilgili olarak açıklama yapan Peker, "Türkiye'den kalabalık bir grup arkadaş geldi. O yüzden mekan değiştirdik. Daha sonra tekrar bir mekan değişikliği yapabiliriz" dedi.
"KATİL HEP İLK GELİR"
Uğur Mumcu'nun öldürülmesi ile ilgili çok kritik iddialarda bulunan Peker şunları söyledi:
"Görüşüne katılırsınız katılmazsınız bence şehittir. Namuslu adamdı, şerefli adamdı. Her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde terör tarlaları olur, uyuşturucu satışları olur ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor olay yerine ilk gelen kim? Saldırıdan sonra olay yerine ilk giden Mehmet Ağar’dır"
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- Soylu hakkında suç duyurusu
- 'Şehit olduğunda ilk kim geldi? Katil hep ilk gelir'
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Peker tepkisi: Erdoğan'a dikkat çekti!
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu
- Şanlı yargımız” gerekeni yapacak herhalde