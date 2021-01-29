Uğur Mumcu: Erdemle Kutsanmış Bir Kuvayi Milliyeci - Daver DARENDE

29 Ocak 2021 Cuma

Toplumumuzun değerler sisteminin alt üst olduğu, tehlikenin çığ gibi büyüyerek üzerimize geldiği bu duyarlı dönemde, Uğur Mumcu’yu 24 Ocak günü Karlı Sokak’ta, özlem ve saygıyla anacağız.

Uğur Mumcu, yaklaşmakta olan tehlikeleri önceden gören, halkımızı uyaran erdemle kutsanmış gerçek bir Kuvvayı Milliyeci idi.

Geniş halk kitleleri üzerine bir sis perdesinin çekilmeye çalışıldığı bu zorlu dönemde Türkiye belirsizliğe doğru hızla sürüklenmektedir.

Avrupa’dan ve Amerika’dan Türkiye’ye dayatılan ve unutulduğu sanılan “Doğu Sorunu” gündemdedir. Bu sorunu gündemin başköşesine taşıyan hep Uğur Mumcu olmuştur. ABD ve Batı emperyalizminin Türkiye’yi Sevr’e kadar götürecek ürkütücü projesini belgeleriyle ortaya çıkaran Uğur Mumcu’nun o gür sesini şimdi duyar gibi oluyorum. Türkiye’yi denetim altında tutan bu projeyi en iyi anlatan o oldu.

Uğur Mumcu, “suskunluk” için çağımızın en büyük suçudur demişti bir yazısında. Susmak, kabuğuna çekilmek çağımızın en büyük suçu. Uğur Mumcu hiç susmadı. O’nun uzun yıllar önce yazdıklarının hepsi günümüzde doğrulanıyor. Aramızdan göçüp gittikten sonra nasıl büyüdüğünü her geçen yıl daha iyi anlıyoruz.

O, bu topraklarda bir sömürge aydını gibi dolaşanlara, siyaseti kendi kişisel çıkarları için kullananlara karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yücelterek kalemiyle savaştı. Kendisi gibi Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu olan ak saçlı dostları Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, bilge ozan Ceyhun Atuf Kansu, Prof.Muammer Aksoy, Prof. Tarık Zafer Tuna’ya ve Nadir Nadi için bir yazısında şöyle demişti:

“Günümüzün Kuvvayı Milliyecileri ne kalpak takarlar başlarına, ne boyunlarına fişeklik, ne de bellerine tabanca. Onlar bağımsızlık inancını günümüzün kurt kapanlarıyla dolu çıkar dünyasında dirençle, özveriyle savunan kalpaksız Kuvayı Milliyecilerdi. Onlar Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerdi.”

Yaşamını Türk ulusuna adayan, bizlere aydın olmanın sorumluluğunu öğreten, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu kalpaksız Kuvvayı Milliyeci Uğur Mumcu’yu artan bir özlem ve saygıyla anıyorum.

Özgür insanların sevgilisidir Uğur Mumcu.

DAVER DARENDE

EMEKLİ DİPLOMAT-YAZAR