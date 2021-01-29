Uğur Mumcu: Erdemle Kutsanmış Bir Kuvayi Milliyeci - Daver DARENDE
Toplumumuzun değerler
sisteminin alt üst olduğu, tehlikenin çığ gibi büyüyerek üzerimize geldiği bu
duyarlı dönemde, Uğur Mumcu’yu 24 Ocak günü Karlı Sokak’ta, özlem ve saygıyla
anacağız.
Uğur Mumcu, yaklaşmakta
olan tehlikeleri önceden gören, halkımızı uyaran erdemle kutsanmış gerçek bir
Kuvvayı Milliyeci idi.
Geniş halk kitleleri
üzerine bir sis perdesinin çekilmeye çalışıldığı bu zorlu dönemde Türkiye
belirsizliğe doğru hızla sürüklenmektedir.
Avrupa’dan ve Amerika’dan
Türkiye’ye dayatılan ve unutulduğu sanılan “Doğu Sorunu” gündemdedir. Bu sorunu
gündemin başköşesine taşıyan hep Uğur Mumcu olmuştur. ABD ve Batı
emperyalizminin Türkiye’yi Sevr’e kadar götürecek ürkütücü projesini
belgeleriyle ortaya çıkaran Uğur Mumcu’nun o gür sesini şimdi duyar gibi
oluyorum. Türkiye’yi denetim altında tutan bu projeyi en iyi anlatan o oldu.
Uğur Mumcu, “suskunluk” için çağımızın en büyük suçudur demişti bir yazısında. Susmak, kabuğuna çekilmek
çağımızın en büyük suçu. Uğur Mumcu hiç susmadı. O’nun uzun yıllar önce
yazdıklarının hepsi günümüzde doğrulanıyor. Aramızdan göçüp gittikten sonra
nasıl büyüdüğünü her geçen yıl daha iyi anlıyoruz.
O, bu topraklarda bir
sömürge aydını gibi dolaşanlara, siyaseti kendi kişisel çıkarları için
kullananlara karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yücelterek kalemiyle
savaştı. Kendisi gibi Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu olan ak saçlı
dostları Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, bilge ozan Ceyhun Atuf Kansu,
Prof.Muammer Aksoy, Prof. Tarık Zafer Tuna’ya ve Nadir Nadi için bir yazısında
şöyle demişti:
“Günümüzün Kuvvayı
Milliyecileri ne kalpak takarlar başlarına, ne boyunlarına fişeklik, ne de
bellerine tabanca. Onlar bağımsızlık inancını günümüzün kurt kapanlarıyla dolu
çıkar dünyasında dirençle, özveriyle savunan kalpaksız Kuvayı Milliyecilerdi.
Onlar Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerdi.”
Yaşamını Türk ulusuna
adayan, bizlere aydın olmanın sorumluluğunu öğreten, Atatürk devrimlerinin
yılmaz savunucusu kalpaksız Kuvvayı Milliyeci Uğur Mumcu’yu artan bir özlem ve
saygıyla anıyorum.
Özgür insanların
sevgilisidir Uğur Mumcu.
DAVER DARENDE
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