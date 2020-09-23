İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı: ‘Oy verilmeyecekler’ listesi tartışma yarattı
İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı’nı yaptı ancak partinin en yetkili karar organlarından olan Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için “delegelere gönderildiği” ileri sürülen “oy verilmeyecekler” listesi, parti içinde tartışmalara neden oldu.
Listede adı yer alan Aytun Çıray’ın, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşerek, rahatsızlığını ilettiği, Akşener’in de Çıray’a, “Listeden haberim yok” diye yanıt verdiği, listenin Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Koray Aydın tarafından hazırlandığı da iddia edildi. Aydın iddiaları yalanladı. Listede, milletvekilleri İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aytun Çıray, Feriduh Bahşi, Ayhan Erel, Aydın Adnan Sezgin ile parti üyeleri Yavuz Temizer ve Berna Biçer’in isimleri yer almıştı. Parti içindeki bir ekibin “bu isimlerden rahatsız olarak, Akşener’in etrafından uzaklaştırmak istedikleri” de savunuldu.
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