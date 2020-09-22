İYİ Parti delegeleri Akşener’in listesinden ağırlıklı olarak milliyetçi-ülkücü isimleri GİK’e seçti
İYİ Parti’nin 2. olağan kurultayında, delegelerin tercihini daha çok Genel Başkan Meral Akşener’in hazırladığı 100 kişilik listesinden “milliyetçi-ülkücü” kanatta yer alan isimlerden yana kullanması dikkat çekti. Parti içinde bu durum “delegeler partinin kuruluş kodlarına geri dönmesini istiyor” şeklinde yorumlandı.
Kurultayda partinin en yetkili karar organı olan genel idare kurulu (GİK) ve merkez disiplin kurulu (MDK) seçimleri, dün sabaha karşı tamamlandı.
Partiye ocak ayında katılan emekli Jandarma Albay Erdal Sarızeybek, oylamaya katılan 1289 delegenin neredeyse tümünün oyunu aldı. Akşener’in listesinde yer alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doktoru Isparta milletvekili Aylin Cesur ise sadece delegeden 323 oy alabildi. Delegenin, Cesur’a, “katıldığı bir şehit cenazesinde dikkat çeken beyaz manto giymesi ve namaz kılındığı esnada öne geçmesi nedeniyle kızdığı için oy vermediği” ileri sürülüyor. Ayrıca, “Cesur’un partinin Isparta il teşkilatı ile anlaşmazlık yaşamasının da delegenin tercihinde etkin olduğu” kaydediliyor. Cesur, Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin ile birlikte GİK’te yedek üye olarak yer aldı.
LİSTE İDDİASI
CHP milletvekiliyken İYİ Parti’de siyaset yapmayı tercih eden, “merkez sağ blokta” yer alan Aytun Çıray, Akşener’in anahtar listesinde olmasına karşın GİK listesi dışında kaldı. Çıray da “Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel’in doktoru... İsmet Sezgin’in yeğeni ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu” tepkisini gösterdi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk delegelere “tercih edilmeyecekler” listesi dağıtıldığını iddia etti. Hayrettin
Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel isimlerin listede yer aldığını belirten Koncuk, “Ben ve Ümit Özdağ, GİK adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş. Koltuk onların, adamlık bizim olsun” dedi.
AYDIN 6. SIRADA
Partinin kurulduğu günden bu yana Akşener ile birlikte hareket eden, Teşkilat Başkanı olarak görev yapan ve bu nedenle “delegeye hâkim olduğu” ifade edilen Koray Aydın ise 965 delegenin oyunu alarak, 6. sıradan GİK’e girerken, delegeden en fazla oy alan (1032 oy) bir diğer isimse partinin genel sekreteri Uğur Poyraz oldu.
‘GÜNDEM’ ETKİSİ
Ekonomi profesörü olan Ümit Özkale’nin “ekonomi bilgisi” nedeniyle delegeden 995 oy, hukukçu Bahattin Bahadır Erdem’in de 989 oy alarak “GİK’te yer aldığı” ifade ediliyor. Akşener’in her konuşmasında “ekonomi ve adalet vurgusu” yapmasının “seçim sonuçlarına da yansıdığı, delegenin bu isimleri Akşener’in A takımında görmek ve parti politikalarında etkin olmasını istediği” kaydediliyor.
KILIÇDAROĞLU’NDAN TEBRİK TELEFONU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Meral Akşener’i tebrik etti.
CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Akşener’i telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Akşener’i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
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