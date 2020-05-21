İYİ Parti: Filmin neresi sizi rahatsız etti? Bandırma Vapuru mu, Atatürk mü?

21 Mayıs 2020 Perşembe, 08:38

İYİ Parti, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TV'lerde yayınlanmak üzere bir reklam filmi hazırlattı. 30 saniyelik filmde, Bandırma vapuru, güvertesinde Atatürk ve Atatürk'ün “Türk medeniyeti atinin ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır” sözleri yer aldı.

Reklam filmi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “Hüznümüzde bir, sevincimiz de bir. Dünümüz de bir, yarınımız da bir. Birlikte atıyor yüreklerimiz. Çünkü aynı gemideyiz” sözleriyle sona erdi.

İYİ Parti'nin filmi Kanal D ile CNN Türk'te yayınlanmadı. Aynı kutlama filmi NTV, Star, FOX TV, Show TV, Habertürk, Beyaz TV, Ülke TV, KRT, Halk TV, Tele-1, Cem TV ve TV 100'de yayımlandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, reklamlarının Demirören Medya’da yayımlanmaması ile ilgili içinde açıklamalarının olduğu videoyla birlikte şu tweeti paylaştı;

YILDIRIM DEMİRÖREN'E SORUYORUM...

-Bütün kanallardan teklif istedik. Cuma günü fiyatlarını gönderdiler biz onayladık. Pazartesi günü 'yayınlayamacağız' dediler. 'Niye?' dedik. Hukuk birimimizden geçmedi dediler.

-Diğer 12 ulusal kanalın hukuk birimizden geçen bir reklam filmi burdan neden geçmedi anlamış değiliz.... Burdan Yıldırım Demirören'e soruyorum

-İçinde Bandırma vapuru, Atatürk ve sonunda genel başkanımızın birlik ve beraberlik mesajı var. ‘Aynı gemideyiz' sözü de Cumhurbaşkanının sıkça kullandığı kelimedir.

-Bu reklam filminin niçin rahatsız olundu? Atatürk'ten mi, Bandırma vapurundan mı, Karadeniz'den mi, birlik ve beraberlik çağrısından mı? Siz hangi kayığa bindiniz de aynı gemide olmaktan rahatsız oldunuz?