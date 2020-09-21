İYİ Parti GİK Üyeleri belirlendi
İYİ Parti’nin “Millet Bizi Çağırıyor” sloganı ile Ankara Altınpark’ta gerçekleştirdiği 2. Olağan Kongresi’nde sona gelindi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek aday olarak yeniden seçildiği kurultayda Genel İdare Kurulu Üyeleri belirlendi.
Açıklanan listeye göre, İYİ Parti Milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Ahmet Çelik, Ayhan Erel, Hayrettin Nuhoğlu, Aylin Cesur asil üyeliğe seçilemeyerek yedek üye oldu. Öte yandan, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Behiç Çelik, Hasan Subaşı GİK listesine giremedi.
GİK listesinde asil üye olarak 13 kadına yer verilirken, yedek listede de 6 kadın yer aldı. Bin 131 delegenin oyu ile Erdal Sarızeybek listede birinci çıkarken, onu bin 32 oy ile Uğur Poyraz, bin 30 oy ile Ümit Dikbayır takip etti.
İşte İYİ Parti GİK listesine giren o isimler:
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