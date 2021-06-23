Akşener'den Erdoğan'a aşı uyarısı: Altında kalırsın

23 Haziran 2021 Çarşamba, 10:44

Partisinin TBMM'de gerçekleştirilen grup toplantısında gündemdeki başlıkları değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Milletimiz yerli aşıyı bekliyor, bunu da algı operasyonuna kurban edersen altında kalırsın" uyarısı yaptı.

Akşener, açıklamasına "Sözlerimin başında yerli aşıda 3. faz testlerinin başlamasından memnuniyet duyduğumu belirtiyorum" sözleriyle başladı.



Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"BUNU DA ALGI OPERASYONUNA KURBAN EDERSEN ALTINDA KALIRSIN"

Erdoğan'ı uyarmak istiyorum, yerli aşıyı algı operasyonlarına kurban etme. Böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bilim Kurulu, bilim insanları süreci olduğu gibi yürütsün. Milletimiz yerli aşıyı bekliyor, bunu da algı operasyonuna kurban edersen altında kalırsın.

AFGANİSTAN'DA TÜRK ASKERİ

ABD, Afganistan'dan çekiliyor ama aklı havalimanında kalıyor. İç politikada ABD'ye etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan bu işe gönüllü oluyor. Buradan Sayın Erdoğan'ı aklını başına almaya davet ediyorum. Türk askeri orada asla muharip görev üstlenmedi.

Hiçbir güvenlik gerekçesi yokken, sen ABD Başkanı'na şirin gözükeceksin diye bu görevin izahı yoktur. Ayrıca para pul konuşmanın manası yoktur. ABD'li askerlerin canını kurtarmak için kendi askerlerini riske atma. Kınalı kuzuların ayağına taş değerse senden biliriz.

"SİZİNKİLER VIZ GELİR TIRIS GİDER"

Sayın Erdoğan etrafındaki kabiliyetsiz boş maaşlı danışmanlarına söyle: 27 yıllık siyasi hayatımda başıma gelmeyen kalmadı. Sizinkiler vız gelir tırıs gider. Aldıkları maaşın karşılamalarını söyle. Seni rezil ediyor. Sen bize kulak ver zarar görmezsin. Danışmanlarınla bu kafayla gidin askere tez alırsın tezkere.

Tank Paleti peşkeş çektikleri gibi MKEK'i özelleştiriyorlar. Bu stratejik kurumu peşkeş maceralarına kurban ediyorlar. Dökmedik satmadık bir şey bırakmadılar.

"ÖYLE ÇARPILIRSIN Kİ SENİ KİMSE KURTARAMAZ"

Meral Akşener'e hakaret etmek İYİ Parti'ye iftira etmek için garibanı kullanma. Elinde çok büyük güçler var onu kullan. Yazıktır günahtır o kardeşimize yapma. Çoluğu çocuğu var yapma. Garibanla oynadığın, garibana çöktüğün zaman Gayretullah'a dokunur. Öyle çarpılırsın ki seni kimse kurtaramaz.

"VARSA YOKSA İKTİDARINIZ"



Çünkü umursamıyorsun. Küçük ortakla kafa kafaya vermişsiniz, “bu eğri düzeni nasıl ayakta tutarız?” diye, hesap yapıyorsunuz. Ne hukuk tanıyorsunuz, ne de ahlak. Ne insafınız kalmış, ne de vicdanınız. Varsa yoksa iktidarınız.



"İKTİDARIN RANT İŞTAHI TÜM KURUMLARI SARMIŞ"



Şimdi söyleyeceklerin gerçekten önemli. İktidarın rant iştahı tüm kurumları sarmış. EPDK daire başkanı olan kişi tarifeleri teşvikleri ocak ayında belirleyip bir şirkette yönetici oluyor. Yine çalışan başka bir uzman bir şirkete transfer oluyor. Paraları alacak şirkete yönetici olarak gidiyor.

Artık ahlakın Beştepe'nin yanından geçmediğini görüyoruz. Böyle bir tezgahtan çıksa çıksa vatandaşa yük çıkar. Haram zıkkım olsun. İlk seçimde milletten yetki alıp o kirli çarkı haramzadelerin başında kıracağız. Çözüme girince bir kara sinek tebelleş oldu, acaba nereden geldi.