İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kükler, MHP'ye geçti

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nafiz Kükler'in, partisinden istifa ederek MHP'ye geçtiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 22:16
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kükler'in partilerine geçtiğini, sosyal paylaşım sitesi üzerinden duyurdu. 

Şahin mesajında, "Kardeşimize hoş geldin diyorum" ifadesini kullandı.


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