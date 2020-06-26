İYİ Parti kongresinde Covid-19 paniği

26 Haziran 2020 Cuma, 08:45

İzmit’te 21 Haziran'da düzenlenen İYİ Parti Kocaeli 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan il delegesi Bora K.’nin kongre sonrası hafif ateş, öksürük ve baş ağrısı nedeniyle yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Pozitif çıkan delegenin Kocaeli Üniversitesi Umuttepe KYK Yurdu'nda karantina süreci başladığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bora K. sosyal medya hesabından temas ettiklerini uyardı.

“HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALDIK”

İzmit Cephanelik Stadyumu'nda gerçekleşen kongreye katılan yaklaşık bin kişi tedirginlik yaşarken konuyla ilgili İl Başkanı Şanbaz Yıldız yaptığı yazılı açıklamada olayı doğruladı.

Yıldız, şunları söyledi:

* Üzülerek ifade etmeliyim ki bu durum kongre ile ilişkilendirilmiş partimiz zan altında bırakılmış, partililerimiz korku ve paniğe sürüklenmiştir.

* Ama bilinmelidir ki bu tür faaliyetlere normalleşme sürecinde izin verilmiş biz de bu izinler doğrultusunda mümkün olan her türlü önlemi alarak kongremizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız.