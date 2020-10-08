İYİ Parti lideri Akşener’den partideki kriz iddialarına ilişkin ilk açıklama:Kriz değil, parti içi demokrasi

08 Ekim 2020 Perşembe, 06:00

İYİ Parti’de, 2. olağan kurultay sonrasında “oy verilmeyecekler listesiyle” başlayan parti içi tartışmayı, Genel Başkan Meral Akşener’in, yakın çevresine “Bu bir kayıp değil, kazanımdır. Parti içi demokrasidir” sözleriyle yorumladığı öğrenildi.

İYİ Parti’de kurultay sonrası başlayan parti içi tartışmaya ilişkin Genel Başkan Akşener, bugüne değin bir açıklamada bulunmamıştı. Tartışmalara “Akşener’in ne yanıt vereceği” merak edilirken Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Akşener, tartışmaların en başından bu yana yakın ekibiyle değerlendirmelerde bulundu. Akşener’in, değerlendirmelerinde, “kurultay öncesinde bir planlanmış toplantı serisinin bulunduğunu, tek tek milletvekilleriyle görüşmelerin planlandığını, bu plan çerçevesinde görüşmelerin yürütüldüğünü” belirttiği ifade edildi.

Akşener’in bu plan doğrultusunda “kurultay süreci sonrası partiye rahatsızlıklarını dile getiren milletvekillerinin de görüşme takviminde yer aldığını” ifade ettiği belirtilirken yakın çevresine tartışmaya ilişkin şunları söylediği dile getirildi: “Kendilerinin (rahatsızlığını dile getiren milletvekillerinin) planlanan görüşmeye ilişkin bilgisi de var. O vekillerin sayısı 19 diye başladı ama salı günkü grup toplantısına katılmayan 6 milletvekili var. Hepsinin genel olarak ifade ettikleri de ‘Partimize ya da Genel Başkan’a karşı bir duruş değil. Bazı tercihlerden rahatsızız’ yönünde.”

‘DEMOKRASİ UNUTULDU’

Akşener’in bu süreci “parti içi demokrasi” olarak nitelendirdiğine de dikkat çekilirken şu değerlendirmeyi yaptığı kaydedildi: “Türkiye, önemli bir gerçeği unuttu: Parti içi demokrasi. Siyasi partiler herkesin aynı sözleri ettiği yapılar değildir. Öyle olursa onun adı siyasi parti olmaz, ‘liderin şirketi’ olur. Elbette farklı fikirler, farklı görüşler, öneriler olacak. Bunun adı parti içi demokrasidir. Türk siyasetinde bu mekanizma AKP öncesine kadar işliyordu. Parti kadrolarının bir ortak aklı olurdu ancak farklı fikirleri de olurdu. Bu bir kayıp değil, tam aksine bir kazanım. Çünkü farklı fikirler, fikri zenginlik yaratır. Bu da partiye zarar değil, katkı sunar. Türk siyaseti 18 yıldır bu gerçekten uzak. Çünkü siyasi partilerin işleyiş ve yapısıyla ilgili hep AKP referans alınıyor. Ortağı da öyle. Otur otur, kalk kalk. Bu siyaset değil, bu zabit idaresi.”

‘İSTİŞAREYLE KARAR’

Akşener’in, partinin kuruluşundan bu yana bazı olaylar ve durumlar karşısında partililerin farklı fikirler beyan ettiklerine de dikkat çekerken “Tercihim susturmak değil, aksine müzakere oldu. Birçok konuda kararları GİK’te ya da Başkanlık Divanı’nda istişare ederek aldık. Bunun bir sebebi var. Türkiye’nin unuttuğu şey bu: Müzakere” dediği ifade edildi. l ANKARA

‘ÇELİŞKİ YAŞAMIYORUZ’

Akşener’in, yakın çevresine “Tek adam rejimine karşı çıkarken tek ses çıkan bir parti yaratmaya çalışmak çelişki olmaz mı” diye sorarak değerlendirmelerini aldığı, “İYİ Parti’de her tür görüşün yaşam hakkının olduğunu, bundan sonra da olacağını söylediği” belirtildi. Akşener’in, parti içi muhalefete de şu mesajları verdiği dile getirildi: “Türkiye, siyasetin bu gerçeğini, bu geleneğini unuttuğu için İYİ Parti’de bazı milletvekili arkadaşlarımız itiraz haklarını kullanınca özellikle iktidar yanlısı medya tarafından ‘Kriz var’ çığlıkları atılıyor. İktidar da İYİ Parti’yi tehdit olarak gördüğü için bu ortamı medya üzerinden pompalıyor. İYİ Parti’nin hızla büyüdüğünün farkındalar. Oysa bunun adı kriz değil, bunun adı demokrasi. Bugün İYİ Parti’de, İYİ Parti iktidarıyla da yarın tüm Türkiye’de.”