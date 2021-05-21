İYİ Parti lideri Meral Akşener, İkizdere’deki köylülere destek ziyaretinde bulundu

21 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taşocağına karşı köylülerin direnişi devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün köylülere destek ziyaretinde bulundu. Akşener’in direnişçileri ziyaret edeceği alanda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi alındı. Bölgeye sadece Gürdere köylüleri girebildi. Akşener’in ziyareti nedeniyle civar köylerden gelen yurttaşlar ise valiliğin yasak kararı gerekçe gösterilerek engellendi.

Köylülerden Ayşe Albayrak, “66 yaşındayım. Bize burada çok zulüm ettiler. Şimdi de askerleri buraya dökmüşler. Benim ahırda hayvanlarım var. Asker geliyor ahırın kapısına. Hayvanlara yiyecek bile veremiyoruz. Bir de buraya demir kapı yapmışlar. Biz artık oraya pasaportla gireceğiz. Tapulu malımıza girmek için bile kimlik soruyorlar. Anla burada ne kadar zulüm oluyor. Ormanlarımızı kestiler. Orman deyip geçmeyin, orman bizim ambarımızdır. Biz onunla geçiniyoruz. Gözleri doymadı mı da burayı almaya geldiler. Biz devletimize karşı gelmedik ama devlet bizi hiç görmedi. Bir kişiye sahip çıkmış. Fakiri kim görür? Herkes zenginin arkasında” dedi. Hediye Baş da kendisinin HDP’li ilan edilerek linç edildiğini belirterek, “Benim HDP ya da herhangi bir siyasi partiyi destekleme özgürlüğüm yok mu? Hiçbir bağım yok ama beni vatan haini olarak ilan ettiler. Sosyal medyada videonun tamamı paylaşılmadan linç kampanyası başlattılar. Burada bir mücadele verdiğim için işimde de bir görevden alındım” diye konuştu.

Köylülerin avukatlarından Yakup Okumuşoğlu, “Müvekkillerimin tapulu mallarına girmesi bile problemli hale gelmiş durumda. Tamamen barışçıl bir mücadele veriyorlar. Yaşam alanları korumaya çalışan müvekkillerimize devletin bütün güçleriyle ağır bir baskı var. Maalesef hukuku uygulayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘5 MÜTEAHHİT İÇİN...’

Köylüleri dinledikten sonra konuşan Meral Akşener ise “Taş-ocağı istemiyorum demek bir haktır. Köylüler elinde sopayla birini mi dövüyor? Hayır. Beni görün diyor. Bu ülkenin yöneticilerine diyor ve bu bölge bütün gücüyle burayı yönetenlerin arkasında durdu mu? Durdu. Oyunu verdi. Ben buna saygı duyuyorum. Burada ben haklı olduğunuza inanıyorum. Her yer 5 müteahhide kurban ediliyor. Mülkiyet hakkı temel haktır. Kimse tapulu mala elini işgalde bile süremez. Türkiye’de hangi haksızlığın yanında durursan bugünün Türkiyesi’nde ya FETÖ’cü oluyorsunuz ya PKK oluyorsunuz” dedi.

SP’NİN ÖNERİSİ

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Saadet Partisi’nin TBMM’de grubu olan partilerin milletvekilleri ve gruplarının acilen toplanarak vadiye gitmekten başka bir alternatif kalmadığını yönündeki açıklamasının sorulması üzerine “Benim açımdan bir sorun yok. Meclis’teki arkadaşlarımızla ortaklaşarak bir sistem kuruyoruz. Meclis’te Saadet Partisi’nden veya diğer partilerden öyle bir teklif gelirse bu teklifin muhtemelen karşılığı olur. Böyle bir karar verildiğinde zaten milletvekilleri nöbetleşe gelir ona kimse hayır diyemez” yanıtını verdi. Akşener İkizdere’de yaşananların takipçisi olacaklarını ve burada yaşananları derinleştireceklerini söyledi.