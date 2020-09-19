İYİ Parti Sözcüsü Ağıralıoğlu: ‘Bisikletle gezilen ülke vaat ediyoruz’

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Ankara Altınpark’ta yarın düzenlenecek İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı’na ilişkin Cumhuriyet’e konuşan İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, kurultayda seçime yönelik kadroların oluşacağını belirterek “İYİ Parti olarak memleketine, milletine inanmanın, güvenmenin, memleketi çok rahat ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Biz Süleyman Bey dahil herkes için bisikletle gezilebilir bir ülke vaat ediyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tek aday olarak seçimlere gireceği kongre için koronavirüs tedbirlerinin alındığını söyleyen Ağıralioğlu, “Demokratik bir ortam olacak. Çarşaf liste ile herkes kendini delegasyona tanıtacak” ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, “Kurultayımıza çok ciddi bir talep var. Bu bizim için çok kıymetli. İthamların altında kalmamış, tutunmaya çalışmış ve başarmış bir partiye gösterilen talep bizi ancak mutlu eder. İYİ Parti saflarında siyaset yapmak, AKP’nin partimiz üzerinden oluşturmaya çalıştığı meşruiyet sorunu nedeniyle büyük riskti. Dolayısıyla çok ciddi bir irade ortaya konularak 2 yılda ciddi bir mücadele verildi. Şimdi memleketin ümitlerini yönetebilme kapasitesi olan bir 5 milyon oy var ortada. İYİ Parti’nin sahada AKP, MHP, CHP gibi partilerin tabanı dahil olmak üzere Türkiye’nin tüm siyasal eğilimlerine değebilme kapasitesi de her geçen gün artıyor. Bu tablodan anlıyoruz ki milletimiz artık mazeret değil, çözüm üreten bir iktidar istiyor. Biz de bu beklentiyi yönetebilecek bir kurultay vizyonu ortaya koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

SOYLU’YA GÖNDERME

Kurultayda seçilecek kadroların seçime yönelik kadrolar olacağının altını çizen Ağıralioğlu, “İYİ Parti dini, dili, mezhebi ne olursa olsun herkesin; memleketin her yerinde liyakatle milletine hizmet edebileceği, sadece kimlik kartıyla hiçbir siyasi destek ve torpil ihtiyacı duymadan herkesin işini bulabileceği, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün kurumsallaştığı, demokrasinin güçlendiği bir ülke hayal ediyor. Biz yandaşı zengin etmeye değil, milleti refaha huzura kavuşturacağımız bir siyasi ahlak ve çerçeve ortaya koyuyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AYM Başkanı’na yönelik ‘bisikletle sokaklarda gezebiliyor musun’ cümlesi güvenli olmayan bir ülkede yaşadığımızı ifşa ediyor. Biz memleketine, milletine inanmanın, güvenmenin, memleketi çok rahat ayağa kaldıracağına inanıyoruz. Soylu’nun çerçevesini çizmeye çalıştığı endişelerden kurtulacağımız, Süleyman Bey dahil herkes için bisikletle gezilebilir bir ülke vaat ediyoruz” dedi.