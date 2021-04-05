İYİ Parti'de "Amiraller" tartışması

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:36

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, emekli amirallerin, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında yayımladığı bildiri için “Zevzeklik” demesinin ardından parti içerisinde tartışmalar büyüyor.

Twitter hesabından emekli amirallerin bildirisi için açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Millet iradesine yönelik her türlü darbe, tehdit ve imaya dair tavrımız belli, duruşumuz nettir” ifadelerini kullandı.

“AKP BİLE AKP’YE BU KADAR YARDIMCI OLMADI”

Ağıralioğlu’nun, bildiri için “Darbe” imasında bulunmasına İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy tepki gösterdi. Aksoy, “Sn.Yavuz Bey kullandığınız dil ne kadar tanıdık geliyor! Açıklamanın tam olarak neresinde “Darbe” ima edilmiş diye yaptığınız laf kalabalığın arasından açıklar mısınız? AKP bile AKP’ye bu kadar yardımcı olamadı” ifadelerini kullandı.

Sn.Yavuz Bey kullandığınız dil ne kadar tanıdık geliyor!



Açıklamanın tam olarak neresinde “darbe” ima edilmiş diye yaptığınız laf kalabalığın arasından açıklar mısınız?



AKP bile AKP’ye bu kadar yardımcı olamadı! @yavuzagiraliog #AmirallerOnurumuzdur https://t.co/XK5ParVdvc — İlay Aksoy (@ilay_aksoy) April 5, 2021

İSTİFA GELMİŞTİ

İYİ Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Genel Başkan Meral Akşener'in 104 emekli amiralin açıklaması için yaptığı "zevzeklik" değerlendirmesine tepki olarak partisinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" demişti. Akşener’in amiralleri hedef almasına ise sosyal medyada tepki gösterilmişti.