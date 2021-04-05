Amiraller için ilk karar

Habertürk’ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, emekli 104 Amiralin Montrö bildirisi üzerine lojman ve koruma hakları iptal edildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 14:10
Amiraller için ilk karar
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Habertürk’ün aktardıklarına göre, emekli 104 Amiralin Montrö bildirisi üzerine lojman ve koruma hakları iptal edildi.

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