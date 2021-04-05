Meral Akşener'den yeni açıklama

05 Nisan 2021 Pazartesi, 16:23

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 104 emekli amiralin Montrö bildirisi üzerine yeni bir açıklamada bulundu. Dün yaptığı açıklamada bildiri için “Zevzeklik” diyen Akşener, amirallerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da vefatının 24'üncü yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen 'Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür' konferansına katıldı. Akşener, konferansın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Akşener, "Emekli general de edebilir, emekli hakim de edebilir; herkes edebilir. Ama gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey, bir araya gelip, adını 'bildiri' koyup gece yarısı paylaşmak başka bir şey. Eski hatıraları canlandıran, sonuç itibarıyla iktidarın üzerinde tepineceği bir argüman oluşan bir gerekçe oluştan bu meseleyi, tırnak içi 'bildiri' konusunu zevzeklik olarak değerlendirdim" dedi.

Akşener, bildiri konusunu şekil olarak yanlış bulduklarını ifade ederek, "Bunun üzerine siz bu insanları gözaltına alma yoluna giderseniz, bizim bu defa iktidara şunu sorma söyleme hakkımız doğar; bu zevzekliğin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Yani siyasi partilere ayar vermeye çalışan, 'iktidar partisini öveceğim' derken hadsizlik ve saygısızlık yapan, tanzim etmeye çalışanlar var. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, zevzeklik olarak tanımladığım bu bildiri üzerinden bir süreç başlattınız; muhalefet partilerine, ana muhalefet partisi genel başkanına hakaret eden, İYİ Parti'nin Genel Başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun, saray şürekasına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız" diye belirtti.

İSTİFA GELMİŞTİ

İYİ Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Genel Başkan Meral Akşener'in 104 emekli amiralin açıklaması için yaptığı "zevzeklik" değerlendirmesine tepki olarak partisinden istifa etmişti.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" demişti. Akşener’in amiralleri hedef almasına ise sosyal medyada tepki gösterilmişti.