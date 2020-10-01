İYİ Parti'de Başkanlık Divanı belli oldu
Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
İYİ Parti 2. Olağan Kurultay’dan sonra ilk Genel İdare Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.
Görev dağılımına göre Uğur Poyraz Genel Sekreter, Cihan Paçacı Siyasi İşler Başkanı, Ümit Dikbayır Mali İşler Başkanı , Koray Aydın Teşkilat Başkanı, Bahadır Erdem Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı, Mehmet Tolga Akalın Seçim İşleri Başkanı, Ahmet Kamil Erozan Uluslararası Politikalar Başkanı, Yavuz Ağıralioğlu Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı, Salim Ensarioğlu Ortadoğu Politikaları Başkanı, Metin Ergun Yerel Yönetimler Başkanı, Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı, Ümit Özlale Kalkınma Politikaları Başkanı, Nuri Okutan Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Şenol Sunat Eğitim Politikaları Başkanı, Ünzile Yüksel Toplumsal Politikalar Başkanı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kadın Politikaları Başkanı, Berna Sukas Gençlik Politikaları Başkanı, Arzu Önşen Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı, Burak Akburak ise Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı oldu.
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