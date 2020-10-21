İYİ Parti’de il ve ilçe başkanları muhalif kanada ‘grup toplantısına girin’ çağrısı
İYİ Parti’nin 2. olağan genel kurultayın’da “oy verilmeyecekler” listesinde adı bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, “İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ve Kars’ın HDP’ye kazandırıldığını” iddia etmesi, parti içindeki muhalefet cephesinde de tartışmalara neden oldu.
Parti kulislerinde Ümit Özdağ’ın “ihraç edilebileceği” konuşulurken, il ve ilçe başkanlarından da parti içi muhalefete, “Grup toplantısına katılın, birlik ve beraberlik mesajı verin” dediği, bu nedenle 5 isim dışındaki muhalif ekibin dünkü grup toplantısına katıldığı ifade ediliyor.
Özdağ’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından parti içinde yeni bir tartışma başladı. Edinilen bilgilere göre, il ve ilçe başkanlarının, önceki gece muhalefet cephesinde yer alan milletvekillerini arayarak, “Yarınki (bugünkü) grup toplantısına katılın, birlik ve beraberlik mesajı verin. Partimize yönelik hamleler yapılıyor. Bu durum parti içi bölünmelere neden olur. Bölünme istemiyoruz” diyerek uyarıda bulunduğu kaydedildi. Bunun üzerine aralarında Ayhan Erel ve Aylin Cesur’un da olduğu milletvekilleri partinin grup toplantısına katılma kararı alırken, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz ve İsmail Koncuk ise tercihini yeniden “katılmama” yönünde kullandı.
‘ÖZDAĞ İHRAÇ EDİLMELİ’
Parti kulislerinde Özdağ’ın açıklamalarının Koray Aydın ve cephesini güçlendirdiği de ifade ediliyor. Parti içi muhalefette yer alan bazı isimlerin de “Özdağ’ın ihraç edilmesi gerektiği, partiyi Cumhur İttifakı karşısında savunmasız bıraktığı” görüşünde olduğu ileri sürülürken, Akşener’in daha önce yaptığı “Demokrasiden yanayım. Kimseyi ihraç etmek istemiyorum” açıklamasına atıfta bulunuluyor. Parti içinde “Demokrasi nereye kadar? Partiye zarar veren bir isim nasıl partide tutulacak? Bunun adı demokrasi midir?” sözleri de dillendiriliyor. Özdağ’ın disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceği konusunda son sözü ise Akşener söyleyecek. Öte yandan, 39 il ve ilçe başkanının Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için imza topladığı da ifade ediliyor. Yine bazı milletvekilleri de Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini dile getiriyor.
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...
Video Haberler
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt
- Trump kameraya fena yakalandı! İşte o anlar
- 'Oğlum yemeği bitireceksin beni sinirlendirme!'
- Kanlı saldırı sonrası piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı
- Meral Akşener İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı!
- Yolcu, halk otobüsünde dehşet saçtı!
- Yumurta fiyatlarına ağıt yakarak isyan etti
- Geri sayım başladı... Mansur Yavaş tarih verdi!
- Antalya'da görüntülendi! Hemen kameraya kaydettiler
- İstanbul'da görüntülenen 'mavi kediler' şaşkına çevirdi
En Çok Okunan Haberler
- Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı? anketi sonuçlandı
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- AKP'nin Atatürk'süz 'Sen kimsin?' videosuna tepki yağdı
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Cumhurbaşkanı ne demek istedi? Bilim, eğitim ve kültür üzerine...