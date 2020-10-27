İYİ Parti’de ‘Özdağ’ belirsizliği sürüyor
İYİ Parti’de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ’cü” iddiasının ardından İYİ Parti yönetiminin konuyla ilgili ne yapacağı belirsizliğini koruyor. 81 il başkanı Özdağ’ın ihracını isteyen dilekçelerini genel merkeze gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, parti içinde Özdağ’ın canlı yayında partiyi tartışmaya açan söylemleri yönetim kademesi dışında da büyük tepkiye neden oldu. Partide bunun sonuçlarının olması gerektiği görüşü ağır basmasına karşın parti yönetiminde herhangi bir cezalandırma için duygusal ve aceleci davranmama görüşü öne çıkıyor. Kavuncu’nun iddiaların arkasından suç duyurusunda bulunduğu ve bunun sonucunun da beklenmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor. Genel merkezin ihraç kartı ile gereksiz bir mağduriyet algısı oluşabileceği ve tartışmanın artacağı gerekçesiyle de şu an için herhangi bir adım atmaktan yana olmadığı belirtiliyor.
Bu süreçte parti kurmaylarının söylemlerinde lider Meral Akşener’in de vurguladığı “parti içi demokrasi”yi baz alarak konuşmaları istenirken, partiye hasar vermeye devam edilirse önlem almaktan da geri durulmayacağı ifade ediliyor.
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