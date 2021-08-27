İYİ Parti'den 30 Ağustos filmi

27 Ağustos 2021 Cuma, 17:32

İYİ Parti, Zafer Haftası kapsamında “Milletimize Miras” isimli animasyon filmi hazırlattı. 30 kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 2 ayda hazırlanarak, Malazgirt Meydan Muhaberesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin anlatıldığı filmde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de animasyon karakterleri hayat verdi.





Filmin yapım ekibinin 30 kişiden oluştuğu ve yaklaşık 2 ayda hazırlandığı öğrenildi.

"BALMUMU HEYKELLERİ GERÇEK OYUNCULAR ÜZERİNDEN ŞEKİLLENDİ”

Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Malazgirt ve Dumlupınar zaferleri, bugüne kadar kullanılmamış bir teknikle izleyiciye aktarıldı. Seyirciyi tarihi bir yolculuğa çıkaran filmde askerleri balmumu heykelleri görünümünde gerçek oyuncular üzerinden şekillendirildi. 200 kişilik kadrodaki her bir oyuncu dönemin şartlarına uygun olarak giydirildi ve makyaj yapıldı.

Videoda, Malazgirt ve Dumlupınar zaferlerinin, aslında birbirlerinin izdüşümü olduğu, bir bayrak devir-teslimini ifade ettiği, her iki savaşın da benzer taktik ve cesaret örnekleri üzerinden birer “Zafer Mirası” oldukları vurgulandı. Hilal taktiğinin gösterildiği filmde, Türk bayrağı ve ay yıldız motifleri dikkat çekti.

Animasyon film; 360 derece çekim teknolojisiyle, aynı anda kayıt alan 200 adet kamerayla elde edilen görüntülerin 3D olarak görselleştirilmesiyle hazırlandı.

AKŞENER: 8 ASIRLIK MESAFE GİRSE DE ZAFER AYNI ZAFERDİR"

Filmin sonunda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sesi de duyuldu. Akşener, "8 asırlık mesafe girse de zafer, aynı zaferdir. Milletimize miras olan zafer haftamız kutu olsun" dedi.

Filmi sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener'in paylaşımı şöyle:

"Tarih boyunca ‘Milletimize Miras’ olan nice kutlu zaferler vardır. Mücadelelerle kazanılmış bu büyük mirasa sahip çıkan yüce Türk milletine şükran, vefa ve kazanılacak nice başarıların sözüyle... Zafer Haftamız kutlu olsun!"