İYİ Parti'den Çin Büyükelçiliği'ne yanıt: Ne yaparsınız mesela?
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin İYİ Parti'ye yönelik kınama mesajındaki "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadesi üzerine İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu sert bir yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çin'e bağlı Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik iddialarına Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından tepki göstermiş, Büyükelçilik açıklamasında "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" denilmişti.
Büyükelçiliğin tehdit olarak yorumlanan bu ifadesine İYİ Parti'den yanıt geldi. Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından “Ne yaparsınız mesela?” diye sorup şu ifadeleri kullandı:
“Hepimizi toplama kamplarına alıp asimile mi edersiniz? Bize işkence mi yaparsınız? Camilerimizi mi yıkarsınız? #DoguTürkistan’lı mazlum kardeşlerimize yaptığınız gibi bizi de hapse mi atarsınız? Evlerimize, iffetimize mi musallat olursunuz? Ne yaparsınız?”
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