İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması: Toptan ret cephesinde değiliz

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:26

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Özel Röportaj programında konuşan Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ancak toptan ret cephesinde olmadıklarını, "memleketin hayrına olan işleri" destekleyeceklerini söyledi. Ağıralioğlu "Ne AK Parti’nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız" dedi.

Ağıralioğlu şöyle konuştu:

"AK Parti'nin bugünkü davetini şöyle algıladık biz; Memlekette bu kadar gücü olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de uygulatıp ümidi kendi lehine kullanma fırsatını da eline geçirmiş olmasına rağmen memleketi toplayamamış, memlekete vaat ettiğiniz Türkiye hayalini gerçekleştirememişseniz size muhalefetten katılan insanların vereceği hiçbir kuvvet bu sözleri gerçekleştirmenizi sağlamaz. Dolayısıyla biz İYİ Parti olarak bu siyasi hesaba ortak olmayacağız.

‘CUMHUR İTTİFAKINA GİRMEYİZ’

İYİ Parti olarak tek bir teklifimiz var, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Bunun adı önemli değil. Esas kastettiğimiz şey Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamada memleketi, milleti dertleriyle beraber daha büyük çıkmazlara sokacağına dair öngörümüz var. Buradan dönerlerse genel başkanımız Meral Akşener defalarca zikretti ben de söyleyeyim, iyileştirilmiş parlamenter demokrasi çerçevesinde düzelmeye katkı sağlayacağımızı söyledik defalarca. Cumhur İttifakı'nın içine girer miyiz? Girmeyiz.

Şimdi nihayetinde biz muhalefet partisiyiz. Muhalefet sebepleri üzerinden değil, sonuçları üzerinden konuşur. Eğer cumhurbaşkanı propaganda ettiği bu sistemi (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) net olarak milletine yaşatabilseydi muhalefetin eli kuvvetli olmazdı.

'TOPTAN RET CEPHESİNDE DEĞİLİZ'

Sayın Cumhurbaşkanı da kabul ediyordur ki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin takdiminde göstermiş olduğu başarıyı uygulamada gösteremedi. Bunlar düzeltilsin. Biz ona da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz, onlar yarı başkanlık, ne derlerse desinler. Bu sistemin Türkiye'yi taşıyamaz hale gelmiş bütün problemlerini ifşa ettik biz. Bunlar karşılığında biz de güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyoruz. Bizim çerçevesini çizdiğimiz bu. Bu muhtevada eğer razı olurlarsa biz buna katkı sağlayacağız, dedi Genel Başkanımız. Bu, memleketi taşımaz bir sistemdir. Taşımadığını kabul ettikleri anda konuşacaklarımıza toptan ret cephesi olmadığımızı defalarca söyledik. Meclis'te bunu defalarca gösterdik. Memleketin hayrına olan işleri AK Parti'ye yarar diye değerlendirme alanı dışında tutan bir parti değiliz. Taassup partisi değiliz. Toptan ret cephesinde değiliz. Memleketin hayrına gördüğümüz işlerle ilgili mutlaka desteklenmesi gerektiğine inanırsak destekleriz. Kompleks etmeyiz bunu. Ne AK Parti’nin düşmanıyız, ne Tayyip Bey'in hasmıyız."