İYİ Parti'den ‘ittifak’ açıklaması
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, ittifaklara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevcut sistem maalesef böyle ittifakları zorunlu kılıyor. Çünkü ittifak yapmadığınız zaman dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Bizim ittifaktaki yerimiz bellidir şu an itibarıyla” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Çorum'da kent merkezi ile bazı ilçelerde temaslarda bulunup sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Ziyaretlerinin ardından partinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Usta, İYİ Parti'nin iktidar olmuş gibi sorumlu davranan bir siyasi parti olduğunu, bu nedenle Anadolu'nun farklı yörelerini gezip vatandaşları dinlediklerini söyledi.
Bu kapsamda geldikleri Çorum'da birçok kişiyle görüştüklerini belirten Usta, "Tarım ve sanayi potansiyeli olan Çorum, Türkiye sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 50. sırada. Bu, Çorum'a yakışmıyor. Bunu çok daha yukarıya taşıyabilir" ifadesini kullandı.
Çorum'un en büyük ihtiyacının yük taşımacılığına uygun bir demir yolu hattı olduğunu anlatan Usta, "Çorum'u hem limana hem de içeriye bağlayacak demir yolu yapılmalı. Samsun-Çorum-Ankara demir yolu, yük taşımacılığı açısından mutlak suretle devreye sokulmalı. Bununla ilgili Ankara'ya döndüğümüzde ilgili kurumlara baskı yapacağız, Meclis gündemine de tekrar getireceğiz" diye konuştu.
İTTİFAK AÇIKLAMASI
Usta, bir gazetecinin ittifaklara ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:
"İYİ Parti olarak Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasi partiyiz. Yani mevcut sistem maalesef böyle ittifakları zorunlu kılıyor. Çünkü ittifak yapmadığınız zaman dezavantajlı duruma düşüyorsunuz. Bizim ittifaktaki yerimiz bellidir şu an itibarıyla ancak bunun da ötesinde İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmeyi amaç edinen ve milletin refahını artırmak için siyaset yapan bir siyasi partidir."
Toplantıya İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile partililer katıldı.
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