İYİ Parti'den küfreden AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e protesto

14 Eylül 2021 Salı, 16:59

İYİ Partili Melih Kırkpınar, geçen pazar günü Erzurum'un yerel televizyonu ERK Haber TV'de bir programa katılarak yurttaşın sorunlarını dile getirmiş, programı izleyen AKP'li Mehmet Sekmen, yayına telefonla bağlanarak küfretmişti.





Sekmen, olayın ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ettiği küfür için, "Muhatabıma yönelik değildi" demişti.





"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

İYİ Parti’nin Erzurum il ve ilçe teşkilatları bugün, Büyükşehir Belediyesi önüne siyah çelenk bırakıp basın açıklaması yaptı.

İYİ Partili Ömür Dadaş, "İl başkanımız kendisine edilen hakaretlere rağmen beyefendiliğini bozmamış ve ne kadar vakur bir insan olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. İl başkanımıza yapılan küfür ve aşağılayıcı nitelikler taşıyan cümlelere karşı, Sayın Mehmet Sekmen'in takındığı tavrın tam aksine siyasi bir dil kullanarak hakkımızı hukuk yoluyla aramak için suç duyurusunda bulunmaktayız. Sayın Sekmen, zannetmesin ki fark edilmedi ya da önemsenmedi. Bu çirkin olayın peşini bırakmayacağımızı belirtmek isteriz" dedi.