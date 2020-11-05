İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın dağıtılması iddialarına açıklama: Ciddi duyumlar alıyoruz

05 Kasım 2020 Perşembe, 17:38

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Millet İttifakı’nın dağılması için belli kişilere para verildiği, parti kurma çalışmalarına destek verildiği" iddiasını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Bu meseleyi takip ediyoruz. Kamuoyunda henüz seslendirilmeyen ama ciddi anlamda kulaktan kulağa gelen duyumlar var. Ama bu millet bir iktidarın gitmesine karar verdikten sonra ne yaparsanız yapın önüne geçemezsiniz. Millet, AK Parti'nin gitmesine karar vermiş. Boşuna hazineden para aktararak birilerine parti kurdurmalarına gerek yok. Bu millet DSP'yi yüzde 21'den yüzde 1'e indirdi. Siyaset sosyolojisi bunu izah edemez. Yeter ki millet karar versin. Milletin kararı AK Parti'nin gitmesi üzerine kesinleşmiştir. Değiştirmeleri çok zor. Bu durumu farketmeleri de çok zor. Şu an sadece saraydan görüldüğü şekilde Türkiye'yi yönetmek mümkün değildir."