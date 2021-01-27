İYİ Partili Ahmet Çelik: Yeniçağ'a saldırıların azmettiricisi Devlet Bahçeli'dir
Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi, İYİ Partili Çelik, "Bugüne kadar gazetemize yapılan saldırıların azmettiricisi sizsiniz Sn. Dr. Devlet Bahçeli. Bu gerçeği bir kez daha kamuoyunun takdirlerine sunuyorum." dedi.
Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında siyasilere ve gazetecilere yönelik saldırılar ile ilgili söylediklerine tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin dünkü toplantısında, Gelecek Partili Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.
Saldırıya uğrayanların bunu kendilerinin organize ettiğini iddia eden Bahçeli, "Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar." şeklinde konuştu.
"AZMETTİRİCİSİ SİZSİNİZ SAYIN DEVLET BAHÇELİ"
Twitter hesabından Bahçeli'ye yanıt veren Çelik, "Sayın Dr. Devlet Bahçeli; bugünkü grup konuşmanızda gazetemiz Yeniçağ'ın Ankara Temsilcisi Sn. Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırıyı değerlendirirken saldırının tarafı olmadığınızı nasıl söyleyebilirsiniz? 19 yıllık yayın hayatında Yeniçağ yönetici ve yazarları ile gazete binamız defalarca saldırıya uğradı. Haziran 2018'de gazetelere verdiğiniz tam sayfa ilanlarla gazetemiz ve yazarlarını hedef gösterdiniz, yapılan saldırıları üstlendiniz.Bugüne kadar gazetemize yapılan saldırıların azmettiricisi sizsiniz Sn. Dr. Devlet Bahçeli... Bu gerçeği bir kez daha kamuoyunun takdirlerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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