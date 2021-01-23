Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: Soylu, Bahçeli'ye minnet borcunu ödüyor

23 Ocak 2021 Cumartesi, 10:17

Geçen hafta Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu Ankara’da saldırıya uğradı.

Orhan Uğuroğlu’na saldıranlar kısa sürede yakalanırken, ‘kısa sürede’ de serbest bırakıldı. Özdağ saldıranların 3’ü ise olaydan 5 gün sonra yakalandığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organize saldırıların hedefindeki Afşin Hatipoğlu’na ise “Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırı, kişisel husumetten kaynaklanmaktadır” dedi.

Orhan Uğuroğlu bugünkü köşesinde, saldırılara yönelik polis soruşturması kurnazlığının, Soylu’nun Bahçeli'ye minnet borcunu ödediğini gösterdiğini yazdı.

Uğuroğlu’nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“‘Öldürülme kastı’ ile 7 kişinin "silahlı" saldırısına uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ,

‘Öldürülme kastı’ ile önce 3 kişinin fiili saldırısına sonra araçları ile ezme amacıyla çarpma yaşayan ben,

‘Öldürülme kastı’ ile 3 kişinin fiili saldırısına uğrayan Avukat Televizyon Programcısı Avşar Hatipoğlu,

‘Adalet’ diye bağırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalet Bakanı da duyuyor ve Bakan Gül Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şu talimatı iletiyor:

“Saldırganlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli soruşturmayı titizlikle yürütsün…”

Değerli okurlarım, Saldırıları Avukat Murat Keçeciler şöyle değerlendirdi:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var olan bir terör ortamında diğer siyasi partilerin tümü tarafından kınanmış olan 'şiddeti kınamayı reddetmeyi terörizme üstü kapalı bir destek' olarak değerlendirir. AİHM kararı karşısında; Devlet Bahçeli, Semih Yalçın ve diğer MHP temsilcilerinin tutumu, diğer tüm partiler tarafından kınanan şiddet eyleminin kınanmaması olarak değerlendirilmelidir.

Sayın Bahçeli'nin 2018 yılında verdiği ilan, saldırı olaylarının arkasındaki örüntü ve bağlantılar, bu ve benzeri daha önceki eylemlerin MHP tarafından koordine ve organize edildiğine delalet teşkil eder.

Türk Ceza Kanunun 6. Maddesinin 4. Fıkrası, 'Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler…' tanımı yapar. Bu tanım dikkate alındığında Orhan Uğuroğlu'na karşı arabayla yapılan eylem silahla öldürmeye teşebbüstür. Suçun işlenme biçimi, aynı gün birden fazla fiilin işlenmesi, tüm eylemlerin aynı isteklendirme ile gerçekleştirilmesi, fiil ve failler arasında eylem birliğini ortaya koymaktadır.

Bu durum da Türk Ceza Kanunu kapsamında 'örgütlü suç' tanımına girer. Delil durumu dikkate alındığında, azmettiricilerin, diğer faillerin tespiti ve delil karartma" ihtimaliyle tutuksuz yargılanmaları hukuken izah edilemez."

Değerli okurlarım, FETÖ ihraçlarından sonra yeni alınan savcı ve hâkimlerin AKP ve MHP'li avukatlar arasından seçildiğini sağır sultan duydu.

Süleyman Soylu pandemi nedeniyle sokağa çıkma krizi yaşanması nedeniyle istifa etti. Devlet Bahçeli'nin baskısı nedeniyle Erdoğan'ın istifayı kabul etmediğini yazdım. Özdağ'a bana ve Hatipoğlu'na yönelik polis soruşturması kurnazlığı şunu açıkça gösteriyor; Soylu Bahçeli'ye minnet borcunu ödüyor…