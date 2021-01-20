Saldırıya uğrayan Uğuroğlu: "Erdoğan ile Bahçeli ilk kez ters düştü… "

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:14

Ankara’da saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin saldırıyla ilgili soruşturma konusundaki tavırlarının farkına dikkat çekti.

Yeniçağ gazetesinde kaleme aldığı yazıda Uğuroğlu, Erdoğan’ın saldırının faillerinin cezalandırılmasını, Bahçeli’nin ise serbest bırakılmasını istediği görüşünü dile getirdi.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Gerek Selçuk Özdağ'a gerek bana "Geçmiş Olsun" mesajı veren ve Adalet ile İçişleri Bakanlarına "Bu saldırıların faillerinin yakalanması ve yargı önüne çıkarılması" talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen 4 saldırgan poliste ve adliyede sadece 11 saat geçirdikten sonra serbest kaldılar.

Üstüne üstlük MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez bizzat 3 Gazeteci; Taha Akyol, Elif Çakır ve Yıldıray Uğur'u yardımcısı Semih Yalçın'ın, "Bizim hareketin delileri" diye tanımladığı kesime "hedef" gösterdi.

Cumhur İttifakının; Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanları ve AKP kanadı şunu istiyor;

Saldırganlar ve azmettiriciler yakalansın, yargılansın ve cezalandırılsın…

Devlet Bahçeli ve MHP kanadı şunu istiyor;

Saldırganlar serbest kalsın, yargı azmettiricileri araştırmasın…

Değerli okurlarım, Ben de avukatlarım da dosyamın hangi savcıya tevzi edildiğini Pazartesi günü öğrenemedik. Ancak MHP'liler hemen öğrenmişler. Biz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilinin bu organize suç örgütü dosyasını ele aldığını MHP'lilerin Twitter paylaşımlarından öğrendik. Demem o ki; Erdoğan ile Bahçeli ilk kez ters düştü… Göreceğiz bakalım;

- "Hukuk reformu" isteyen AKP mi kazanacak?

- Yargıya "Siyasi Baskı" yapan MHP'mi kazanacak?"