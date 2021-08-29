İYİ Partili Ataş'tan Kayseri için yeni dalga uyarısı

29 Ağustos 2021 Pazar, 16:46

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye genelinde vakaların en fazla arttığı üçüncü il olan Kayseri ile ilgili endişelerini dile getiren Dursun Ataş, şunları söyledi:

“AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİLİ”

“Sağlık Bakanı, 2 gün önce, ‘Kayseri risk haritasında artık mavi. İç Anadolu’da düşük risk hareketi İç Anadolu’nun kalbinden başladı’ dedi. Bugün ise ‘Kayseri geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan 3. il ve Kayserililer, öncesine göre daha az güvende’ diyor. 3 gün önce Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri’de koronavirüsün artık gençlerde ve çocuk yaşta hastalarda da görüldüğünü, bununla beraber yoğun bakım servislerine yatışların ve entübe hasta sayısının arttığını, Delta varyantının ciddi seyrettiğini belirtiyor. Tabloya bakınca söylemler ‘mavi’, gerçekler ise ne yazık ki ‘kırmızı’. Haftaya okullar açılacak. Daha fazla hareketlilik yaşanacak. Yetkililer tarafından yapılan çelişkili açıklamalardan dolayı vatandaşlarımız tedirgin. Vaka artış oranlarının yüksek olmasından dolayı çocuklarımız risk altında. Kayseri’de özellikle de Delta varyantına karşı daha ciddi önlemler almalı, alınan önlemlerin denetimi daha sıkı ve düzenli yapılmalıdır. Kayseri yeni bir koronavirüs dalgasını kaldıramaz.

“VATANDAŞ KİME, NEYE İNANACAĞINI ŞAŞIRMIŞ DURUMDA”

Vatandaş kime, neye inanacağını şaşırdı. Herkes konuşuyor ve herkes farklı bir tablo ortaya koyuyor. Kimine göre sıkıntı yok, her şey kontrol altında. Kimine göre ise yoğun bakımda yatak kalmadı, normal yataklar bile pandemiye çevrildi. Yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımıza da sesleniyorum; lütfen aşımızı olalım, alınan önlemlere uyalım. Koronavirüsle ilgili yapılan uyarıları dikkate almak gerekir.”